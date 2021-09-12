Блондинка з нової "ВІА Гри", співачка Ксенія Попова вразила фотосесією на пляжі
Як пише Politeka.net, дівчина у всьому чорному з'явилася посеред пісочного пляжу. Вона була одягнена в довгу сукню і чоботи. Попова бігала по піску, а також сиділа на ньому, демонструючи стрункі ніжки у платті, яке задерлося. Чорно-білий формат фото додав особливої загадковості і шарму знімку.
У коментарях Поповій залишили масу приємних слів.
"Красива дуже", "Стиль", «як завжди шикарна», «Чарівна», «краще не знайти», "Ти неймовірна", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Ксенія Попова стала відомою серед українців після участі в шоу «Х-фактор». При цьому дівчина з самого дитинства бере участь в різних пісенних конкурсах і фестивалях. У "Х-факторі" красуня не змогла пройти до фіналу, але зате запам'яталася продюсеру Костянтину Меладзе, який потім запросив її співати в оновленому складі ВІА Гри.
Зараз Ксенія активно гастролює з новою групою, паралельно працюючи над своїм іміджем в мережі.
Нагадаємо, що Ксенія Попова показала пишну красу в корсеті: кращий ракурс.
Як повідомляла Politeka, Ксенія Попова показала яскраві пози посеред парковки: "З вищого суспільства".
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