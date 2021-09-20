Блондинка из новой «ВИА Гры», певица Ксения Попова впечатлила осенним луком не по погоде

Как передает Politeka.net, красотка любит стильно одеваться, совмещая в своих образах соблазнительность и вещи с мужского плеча. В этот раз блондинка продемонстрировала стильный осенний лук. Она позировала в платье с огромным вырезом, поверх которого набросила объемный черный пиджак. Красотка дополнила образ высокими сапогами.

Все взгляды были прикованы к ножке звезды, которую та эффектно выставила вперед. Стоит отметить, что блондинка как всегда выглядела безупречно, хоть и оделась не по погоде.

Напомним, что в прошлом году Ксения Попова стала одной из солисток обновленной группы ВИА Гра. До этого певица, которая родилась и выросла в Кривом Рогу, участвовала в талант-шоу «Х-фактор». Известно, что красотка с самого детства участвует в различных песенных конкурсах и фестивалях.

Добавим, что сейчас Попова активно ведет свой Инстаграм, устраивая регулярные фотосессии, многие из которых достаточно пикантные.

Напомним, что Ксения Попова показала эффектные позы на парковке: «из высшего общества».

Также Politeka сообщала, что Ксения Попова зажгла в киевском караоке-баре: «Знаю цену».

Ранее Politeka рассказывала, что Ксения Попова в задравшемся платье похвасталась длинными ножками: «Лучше не найти».