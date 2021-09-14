Солістка ВІА Гри, співачка Ксенія Попова запалила в київському караоке-барі
Як пише Politeka.net, в Instagram у співачки з'явилося відео, на якому вона виконує пісню в одному із закладів столиці.
"Вам здасться це дуууже дивним і нелогічним, але я саме та людина, яка зовсім не любить постити відео, де я співаю ..."Що? В сенсі? скажете ви ... Так, я знаю як я співаю, я знаю ціну своєму голосу, я знаю який у мене рівень, але хоч убийте - я сама не розумію чому так і звідки пішла ця сором'язливість і незручність", - зазначила артистка.
За її словами, вона вирішила боротися з цією проблемою, тому опублікувала це відео.
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«Я довго зберігала це відео в чернетках і ось нарешті настав час поділитися з вами моїм потаємним», - додала Ксенія.
У коментарях їй залишили масу компліментів.
"Красуня наша!", "Капець мене прям розірвало, одна суцільна мурашка! Я одна переслухала це раз 10 поспіль?", "Справжнісінькі мурашки", "Голос шикарний", - пишуть користувачі Мережі.
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