Блондинка з нової "ВІА Гри", співачка Ксенія Попова вразила осіннім луком не по погоді

Як передає Politeka.net, красуня любить стильно одягатися, поєднуючи в своїх образах спокусливість і речі з чоловічого плеча. Цього разу блондинка продемонструвала стильний осінній лук. Вона позувала в сукні з величезним вирізом, поверх якої накинула об'ємний чорний піджак. Красуня доповнила образ високими чобітьми.

Всі погляди були прикуті до ніжки зірки, яку та ефектно виставила вперед. Варто відзначити, що блондинка як завжди виглядала бездоганно, хоч і одяглася не по погоді.

Нагадаємо, що минулого року Ксенія Попова стала однією з солісток оновленої групи ВІА Гра. До цього співачка, яка народилася і виросла в Кривому Розі, брала участь в талант-шоу «Х-фактор». Відомо, що красуня з самого дитинства бере участь в різних пісенних конкурсах і фестивалях.

Додамо, що зараз Попова активно веде свій Instagram, влаштовуючи регулярні фотосесії, багато з яких досить пікантні.

Нагадаємо, що Ксенія Попова показала ефектні пози на парковці: "з вищого суспільства".

Також Politeka повідомляла, що Ксенія Попова запалила в київському караоке-барі: "Знаю ціну".

Раніше Politeka розповідала, що Ксенія Попова в сукні, яка задерлася, похвалилася довгими ніжками: "Краще не знайти".