В программе ЖВЛ рассказали о жизни первого победителя талант-шоу "Х-Фактор"Алексея Кунецова
Как пишет Politeka.net, в 2010 году вся страна узнала о талантливом певце из Макеевки, что в Донецкой области, Алексее Кузнецове. 19-летний парень, который профессионально занимался боксом, решил попробовать свои силы в музыке и пришел на вокальное шоу "Х-Фактор", в котором в конце концов победил. Однако уже более 10 лет о Кузнецове в Украине ничего не слышно. Ведущие программы ЖВЛ Вера Кекелия и Богдан Юсипчук подготовили сюжет о первом победителе талант-шоу и рассказали, что Кузнецов делает сейчас.
"Всех фанаток он променял на любовь одной женщины – своей жены Екатерины, а популярность, которая, кажется, была ему гарантирована в Украине, променял на возможность петь оперу в Соединенных Штатах", - говорит Богдан Юсипчук.
В сюжете Кузнецов рассказал, что он с женой Екатериной уехали в Америку, куда его позвали петь в один из оперных театров.
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"Я хотел научиться тому, о чем мечтал – петь так, как поют великие голоса, которые вошли в историю. Я захотел писать историю", - сказал Кузнецов.
Выигранные на шоу два миллиона гривен певец потратил на путешествия и учебу. Несколько лет жил в Европе и учился у лучших преподавателей оперного пения. Сейчас Алексей с женой уже шесть лет живет в Нью-Йорке.
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