Відома телеведуча Даша Трегубова показала яскраві кадри з гримерної

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса телеведуча Даша Трегубова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережу чарівні фото, на яких з'явилася в розкішному образі.

Виявилося, що Дарина побувала у Львові на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2021", а кадри, які вона виклала в мережу, були зроблені в гримерці. На них актриса позує в довгій білій сукні з вузьким корсетом, який красиво підкреслив апетитне декольте і струнку фігуру. Волосся артистки акуратно укладені, а на її обличчі легкий святковий макіяж і кокетлива посмішка.

Шанувальники тут же почали коментувати новий образ Трегубової, засинаючи її компліментами в коментарях: "Ви прекрасна", "Шикарне плаття", "Ви чарівна", "Богиня", "Даша, ти прекрасна", "Ви неймовірна", "Вау, просто вогонь", "Красива і чарівна", "Так, плаття дійсно бездоганне, і ви в ньому дуже красива", "Красуня".

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