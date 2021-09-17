Известная телеведущая Даша Трегубова показала яркие кадры из гримерной

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса телеведущая Даша Трегубова часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сеть очаровательные фото, на которых появилась в роскошном образе.

Оказалось, что Дарья побывала во Львове на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021", а кадры, которые она выложила в сеть, были сделаны в гримерке. На них актриса позирует в длинном белом платье с узким корсетом, который красиво подчеркнул аппетитное декольте и стройную фигуру. Волосы артистки аккуратно уложены, а на ее лице легкий праздничный макияж и кокетливая улыбка.

Поклонники тут же принялись комментировать новый образ Трегубовой, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Вы прекрасная", "Шикарное платье", "Вы очаровательна", "Богиня", "Даша, ты прекрасная", "Вы невероятная", "Вау, просто огонь", "Красивая и обаятельная", "Да, платье действительно безупречное, и вы в нем очень красивая", "Красотка".

Напомним, Педан засмотрелся на звезду "Х-фактора" Трегубову в кружевах, кадры: "Сногсшибательная красотка".

Как сообщала Politeka, Трегубова из "Х-Фактора" в ярком купальнике сверкнула пятой точкой на яхте: фото из Одессы.

Также Politeka писала, что Трегубова из "Х-Фактора" в платье с открытым верхом потрясла публику в Одессе: "Словно фея из сказок".