Переможець 8-го сезону вокального шоу "Х-Фактор" Міша Панчишин зізнався, Куди пропав після проекту

Як передає Politeka.net, Міша Панчишин є переможцем шоу "Х-Фактор" у 2017-му році, де потрапив до команди Дмитра Шурова. За професією Михайло є кухарем-кондитером, і не займався ніколи професійно вокалом, проте це не завадило йому виграти завдяки своєму таланту.

Так, цього разу Міша Панчишин дав інтерв'ю телеканалу "СТБ". Нещодавно артист випустив нову пісню і кліп під назвою "Забуті" під псевдонімом PTASHKIN. Він розповів, куди пропав після перемоги і чим зараз займається.

"Мене бувши малий і не знати, що робити з те популярність, який на мене звалилася після талант-шоу. Проте зараз я усвідомивши свого помилка і дати виправдавши Надія весь людина, який в мене повіривши".

"Після виходу останнього кліпу, крім іншого, я побудував свою студію звукозапису у Львові і зосередився на студійній роботі. Мене не цікавило концертне і публічне життя. Але зараз мені не вистачає цих емоцій і я багато класного матеріалу, який не варто ховати від світу", - розповів Міша Панчишин.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів для артиста: "дуже класний голос і кліп хороший, дивилася на одному диханні. Успіхів тобі!", "Міша-талановитий хлопець. У нього колосальна енергетика. Удачі Міша. Удачі і щастя", " Міша радий поверненню твоєму. Пісня супер) мені зайшла з першого прослуховування що рідко буває! Але вод над кліпом треба працювати. По-перше виглядає біднувато. По друге не підходить для цієї пісні".

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