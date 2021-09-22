Победитель 8-го сезона вокального шоу "Х-Фактор" Миша Панчишин признался, куда пропал после проекта
Как передает Politeka.net, Миша Панчишин является победителем шоу "Х-Фактор" в 2017-ом году, где попал в команду Дмитрия Шурова. По профессии Михаил является поваром-кондитером, и не занимался никогда профессионально вокалом, однако это не помешало ему выиграть благодаря своему таланту.
Так, на этот раз Миша Панчишин дал интервью телеканалу "СТБ". Недавно артист выпустил новую песню и клип под названием "Забути" под псевдонимом PTASHKIN. Он рассказал, куда пропал после победы и чем сейчас занимается.
"Я был мал и не знал, что делать с той популярностью, которая на меня свалилась после талант-шоу. Но сейчас я осознал свои ошибки и хочу оправдать надежды всех людей, которые в меня поверили".
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"После выхода последнего клипа, помимо прочего, я построил свою студию звукозаписи во Львове и сосредоточился на студийной работе. Меня не интересовало концертное и публичную жизнь. Но сейчас мне не хватает этих эмоций и я много классного материала, который не стоит прятать от мира", - рассказал Миша Панчишин.
Поклонники оставили множество приятных комментариев для артиста: "Очень классный голос и клип хорош, смотрела на одном дыхании. Успехов тебе!", "Миша - талантливый парень. У него колоссальная энергетика. Удачи Миша. Удачи и счастья", "Миша рад возвращению твоему. Песня супер) мне зашла с первого прослушивания что редко бывает! Но вод над клипом надо работать. Во-первых выглядит бедновато. Во вторых не подходит для этой песни".
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