Победительница третьего сезона вокального шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук, которая пережила развод и потерю ребенка, решила вернуться в шоу-бизнес.

Как пишет Politeka.net, 39-летняя Аида Николайчук стала победительницей третьего сезона шоу "Х-Фактор" 2012 году. После победы на шоу Николайчук подписала контракт с Sony Music и начала записывать песни. Так, певица выпустила несколько треков и записала альбом.

Впоследствии Николайчук вышла замуж за младшего на 12 лет мотогонщика из Беларуси Никиту Подольского. Их брак продлился два года и окончательно распался после того, как Аида потеряла ребенка. Несколько лет о ней ничего не было слышно, а в 2019 Николайчук решила вернуться на сцену под псевдонимом AIDA, пишет "Viva!".

Исполнительница уже выпустила трек Je T'aime J'Adore (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы). Песня записана в двух версиях — украинско-французской и англо-французской — и сопровождается стильным mood video, в котором певица засветила фрагменты фотосессии с известным фотографом Соней Плакидюк.

О выходе песни певица рассказала в своем Instagram.

"Рада представить вам мою новую песню Je T'aime J'Adore! Новую и не последнюю...", - написала Николайчук и поблагодарила всех, кто помог создать трек.

Также певица отметила, что это последняя песня в ее привычном вокальном стиле. Кроме того, Аида сменила прическу.

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