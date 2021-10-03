Українська співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, показала себе та розповіла про випуск "Танців з зірками"
Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька стала популярною співачкою в Україні, заявивши про себе на "Х-факторі". Дівчина відразу стала знаменитістю з групою KAZKA, випустивши кілька хітів, які набрали сотні мільйонів переглядів в Ютуб. Зараз Зарицька пробує себе на" Танцях з зірками", де партнером зірки став танцюрист Юрій Мєшков.
На новому фото в Instagram Зарицька показала новий образ для шоу. Дівчина спустила червоне вбрання з плеча, вражаючи чуттєвістю. Олександра дивилася в камеру, вражаючи виглядом.
"Тема сьогоднішнього ефіру " Танців з зірками" - фільми. Ми готуємо складний номер і чекаємо дуже на вашу підтримку. А ще одна з пар буде танцювати під пісню групи KAZKA в моєму виконанні", - написала Олександра.
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Фанати поставили понад 800 лайків і написали коментарі:
"Крашиха", "найкраща", "Оу".
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