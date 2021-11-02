Співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), фаворит Андрія Данилка на відборі Євробачення, а також екс-виконавець проекту "Танці з зірками", показав, в кого закоханий.

MELOVIN незадовго до фіналу покинув проект разом зі своєю партнеркою Лізою Русиною, пише Politeka.net.

Після цього пара стала натякати на те, що їх пов'язує більше, ніж просто танці. MELOVIN і Русина в своїх акаунтах Instagram зізналися один одному в почуттях.

Русина написала: "MELOVIN – людина, через яку в найближчі місяці у неї немає відносин".

А співак і зовсім зізнався дівчині в коханні, підкріпивши кадрами їх поцілунків на проекті.

"Ода любові до однієї дівчини, з Одеською кров'ю! @lissarusina Ти занадто прекрасна, і мене це дратує 🔥❤️🔥 Люблю!",- написав співак, розбивши серця своїх фанаток.

"А я відразу сказала - дівка 🔥 🔥 🔥 нікого іншого не можу з тобою тепер уявити в танці і не в танці теж) Ліза найкраща! ❤ ️ ", "Прирекли нас тепер на такі страждання, окремо ми вже не сприймаємо цю гарячу парочку) у мене начебто була сьогодні вже стадія прийняття, а зараз щось знову в душі саднить...", "Між вами сталася якась неймовірна хімія 🧪 і це вже була половина вашого успіху ✨", - прокоментували користувачі Мережі.

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