Відомий хореограф і суддя шоу "Танців з зірками" Влад Яма показав кадри з аеропорту і розповів про подорож.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф і шоумен Влад Яма опублікував в Instagram-сторіс кадри з аеропорту. На знімках видно табло аеропорту, багаж сімейства, і власне саме сімейство, однак, артист вирішив не говорить поки, куди вони відлітають.

Так, серед іншого Влад показав в сторіс красуню-дружину Ліліану і її "косметичку" - вона тримає в руках свою невелику валізу. Судячи зі знімків, Яма з сином і дружиною побували також в бутиках дьюті-фрі, і прикупили кілька модних штучок.

"Ще трохи і почнеться подорож нашої мрії. Щастя наближається", - підписав одну з сторіс хореограф.

Нагадаємо, Влада Яма з "Танців з зірками" здивував строгим чином, в мережі не стрималися: "Змахуєш на Яценюка".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" довів українців до сліз, показавши стосунки своїх батьків: "Окриляє".

Також Politeka писала, що Дружина Влада Ями, вперше показавши Малятко, приймає привітання з поповненням: "Які ж ви молодці".