Известный хореограф и судья шоу "Танців з зірками" Влад Яма показал кадры из аэропорта и рассказал о путешествии.
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф и шоумен Влад Яма опубликовал в Instagram-сторис кадры из аэропорта. На снимках видно табло аэропорта, багаж семейства, и собственно само семейство, однако, артист решил не говорит пока, куда они улетают.
Так, среди прочего Влад показал в сторис красотку-жену Лилиану и ее "косметичку" – она держит в руках свой небольшой чемодан. Судя по снимкам, Яма с сыном и женой побывали также в бутиках дьюти-фри, и прикупили несколько модных вещиц.
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"Еще чуть-чуть и начнется путешествие нашей мечты. Счастье приближается", - подписал одну из сторис хореограф.
Напомним, Влада Яма из "Танців з зірками" удивил строгим образом, в сети не сдержались: "Смахиваешь на Яценюка".
Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" довел украинцев до слез, показав отношения своих родителей: "Окрыляет".
Также Politeka писала, что Жена Влада Ямы, впервые показав малышку, принимает поздравления с пополнением: "Какие же вы молодцы".