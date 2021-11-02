Мурата Налчаджіоглу, колишній чоловік Ані Лорак (Кароліни Куек), показав, як проводить час із спільною дочкою Софією, записавши відео пригод.

Як пише Politeka.net, у 2009 році Мурат і Кароліна офіційно оформили стосунки. У 2011 році вже у пари з'явилася дочка Софія, а в 2019 Лорак і Налчаджіоглу вирішили розлучитися. 10-річна дівчинка вже веде блог в Instagram, радуючи шанувальників співачки.

А цього разу Мурат вирішив показати відео з дівчинкою, опублікувавши його у своєму блозі. У ролику Налчаджіоглу з дівчинкою були на атракціоні з великими перепадами висоти. Як можна зрозуміти, Мурат взяв Дитину на відпочинок в Буковель.

Коли почався рух, Соня крикнула: "стрьомно, аааааааа..."

"Канікули 2021 Екстрим любителі", - написав Мурат під відео.

Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:

"Клас", " розумничка, вона не боїться!!!", "Софія, ти супер, так"," на розлученні, але всерівно самий турботливий кращі Татко для Соні","яка красива дівчинка".

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