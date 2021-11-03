Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук розповів про свою подорож до Парижа, а також про те, що йому довелося зробити заради поїздки.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є успішним українським телеведучим. Зірка також веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим.

На новому фото Володимир був у стильному вбранні. Остапчук фото супроводив довгим текстом.

"У мене третя вакцина.

Знаю, що суспільство розділилося на вакцинаторів і антиваксів (вдома у мене теж до недавнього часу так було), у кожного табору свої страхи і аргументи, але третю вакцинацію я все таки зробив, хоч і планував пізніше.

Влітку зробив 2 уколи CoronaVac і мій паспорт дійсний до початку 2022 року.

Але тут трапився Париж і чіткі правила: приймаємо в країну тільки, якщо у вас повний курс вакцинації Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Китайської вакцини в списку не виявилося", - написав Володимир.

"Вакцина вакциною, а ось наряд ми тобі купили класний в Парижі, тобі супер йде!",- написала дружина Христина.

"Є тут ті, хто думає, що після вакцинації не зможе мати дітей?",- написав ще Володимир під постом.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Роблять люди вакцини і хворіють знову ... не вірю я в них-невідомо що буде з людьми через пару років після цього"," сумно, що після вакцинації ні вайфай не лунає, ні з супутником зв'язку немає, ні Америка на зв'язок не виходить, та навіть монетки і ті не липнуть","спасибі за правильний посил в пості, не дивлячись на те, що багато антивакцинаторів і часто блогери бояться висловити свою думку, щоб всім подобається)))".

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