Катя Осадча, яка нещодавно народила другого сина для телеведучого Юрія Горбунова, показала фігуру на новому знімку в Instagram.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є успішною вітчизняною телеведучою. У зірки є старший син Ілля від першого шлюбу. А в 2017 році Катя вийшла заміж за Юрія Горбунова. Осадча народила зірковому чоловікові сина Івана. Нещодавно Осадча знову завагітніла і 19 серпня з'явився на світ Данило. Катя вже повернулася до роботи і активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новій сукні Осадча була в сукні. На останніх фото Катя одягла зверху і кофту.

"Сонячним фото і голими плечима відганяю туман за вікном", - написала Осадча.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Сукня вогонь", "гарна сукня", "ви дуже красива", " так, сонце навіть на фото радує. Піду сховаюся пледом і буду працювати онлайн в улюбленому кріслі)", " Фото просто вогонь. Ви неймовірно красива".

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