Популярна українська співачка Джамала виклала в мережу кадри з глянцевої фотосесії, а також розповіла про свої дивовижні сни.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і переможниця "Євробачення" Джамала, яка днями встигла відіграти концерт перед посиленим карантином, поділилася в Instagram яскравими кадрами з глянцевої фотосесії для Vogue.

На знімках видно, що Джамала приміряла два незвичайних образи, на яких виглядає, як жива лялька. Так, на першому знімку співачка позує в чорно-білій спідниці з незвичайною чорно-білою блузою. Її волосся розпущене і завите, а на обличчі яскравий макіяж і відчужений вигляд. На другому фото зірка позує в іншій локації і оригінальній позі, тут на ній незвичайний гірчичний костюм.

У підписі до публікації Джамала розповіла про свої сни: "Сьогодні уві сні я гуляла вулицями Мілана. І опинилася на якійсь опері в Ла Скала. Пам'ятаю, єдине, на що звернула увагу, що сиджу в кросівках і ловлю засуджують погляди. Зрештою, це ж оперний! Але коли я подивилася на сусідній ряд, то побачила, що абсолютно всі в залі сидять в кросівках. Ось такий ось сон".

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