Дружина відомого українського хореографа, судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями Ліліана поділилася своєю радістю і показала сімейний фото.

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського хореографа і судді шоу" Танців з зірками " Влада Ями Ліліана активно веде свою сторінку в Instagram. Цього разу вона показав фото з чоловіком і сином Леоном, зроблене в салоні літака.

«Ущипніть мене, летимо туди, куди давно мріяли потрапити. Здається, як уві сні... " - підписала вона кадр.

Також дружина Влада Ями показав кілька кадрів з аеропорту. Схоже неблизький.

Фолловери Ліліани озвучили кілька припущень: Мальдіви, Балі, Домінікана.

Зазначимо, Влад Яма і Ліліана одружилися в 2014 році, але тримали це в секреті до 2016-го. Примітно, що пара почала будувати відносини ще в 2007 році, а п'ять років тому у неї народився син Леон.

Нагадаємо, Дружина Влада Ями, вперше показавши Малятко, приймає привітання з поповненням:"які ж ви молодці".

Як повідомляла Politeka, Ефектна дружина Влада Ями "втихомирила" його в гостях Гриші Решетника: "майже холостяк, ага...".

Також Politeka писала, що Дружина Влада Ями з "Танців з зірками" приголомшила заявою разом з чоловіком: "ми прийняли серйозне рішення".