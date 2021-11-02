Юна красуня дочка Олі Полякової Маша поділилася в мережі яскравими кадрами з нової недитячої фотосесії, засвітивши зайве.

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка знаменитої української зірки Олі Полякової 16-річна Маша поділилася в мережі пікантними кадрами, на яких приміряла прозору кофтинку своєї мами-суперблондинки.

На нових знімках в Instagram рудоволоса Маша позує в темній прозорій кофтині, крізь яку просвічується чорний бюстгальтер. Її довге волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий природний макіяж. Треба сказати, що раніше знімок в цій або схожій кофтині викладала в мережі сама Оля Полякова, і у неї теж просвічувалася темна білизна.

У підписі до публікації юна красуня написала: "Як вам такі фоточки, яка сподобалася більше?". Користувачі тут же почали коментувати нові знімки Маші, засинаючи її компліментами: "Маша, ти красуня", "Красива", "Все вогонь. Ти красуня!", "Зайка, все подобається", "Дуже красива", "Машка, всі твої фото подобаються", "Ти така красива", "Друга чудово вийшла!", "Красуня".

Нагадаємо, Дочка Полякової показала свою головну родзинку з вигідного ракурсу: "Руда красуня".

Як повідомляла Politeka, Дочка Полякової з" понівеченим "обличчям здивувала українців, відео: "Так схожа на свою маму".

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