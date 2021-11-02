Четверта дружина відомого українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася своїм життєвим принципом, однак нарвалася на критику.
Як передає Politeka.net, Репяхова зробила новий пост на своїй сторінці в Instagram.
"Знаєте, що я собі кажу кожен день? Моя життєва позиція повинна бути такою, щоб я завжди була в силах одне змінити, інше виправити і в результаті домогтися успіху. І ніщо не в силах це змінити", - написала дівчина.
Однак її слова сприйняли неоднозначно. Крім захоплення такою позицією не обійшлося і без докорів у тому. Що Репяхова нібито зруйнувала шлюб Віктора Павлика з його третьою дружиною Ларисою Созаєвої.
Поповнення в родині Ротару: внучка розкрила ім'я малятка і показала зворушливі кадри
Впав літак з росіянами: перші кадри і дані про жертви
Багатоповерхівка з людьми перетворилася на руїни, кількість жертв стрімко зростає: кадри трагедії
"Боролася за життя три місяці": знаменита актриса згоріла від важкої хвороби, деталі трагедії
Осадчу в "Світському житті" замінили скандальною зіркою, несподівані кадри: "Недарма Горбунов..."
"Домогтися успіху не дивлячись ні на що? Розбити чужу сім'ю і цим хвалитися, як не соромно? Ніколи і ніхто ще на чужому горі щастя не побудував!» ,- написали в коментарях.
Раніше повідомлялося, молода дружина Віктора Павлика, вимушена жити в орендованому житлі, зробила зізнання: "немає відчуття вдома"
Також, молода дружина Віктора Павлика зізналася, як змінилося життя після пологів: "як не любила ніколи..."
Politeka розповідала, дружина Павлика Реп'яхова поскаржилася на складнощі з вихованням дитини: "ледве жива"