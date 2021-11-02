Четверта дружина відомого українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася своїм життєвим принципом, однак нарвалася на критику.

Як передає Politeka.net, Репяхова зробила новий пост на своїй сторінці в Instagram.

"Знаєте, що я собі кажу кожен день? Моя життєва позиція повинна бути такою, щоб я завжди була в силах одне змінити, інше виправити і в результаті домогтися успіху. І ніщо не в силах це змінити", - написала дівчина.

Однак її слова сприйняли неоднозначно. Крім захоплення такою позицією не обійшлося і без докорів у тому. Що Репяхова нібито зруйнувала шлюб Віктора Павлика з його третьою дружиною Ларисою Созаєвої.

"Домогтися успіху не дивлячись ні на що? Розбити чужу сім'ю і цим хвалитися, як не соромно? Ніколи і ніхто ще на чужому горі щастя не побудував!» ,- написали в коментарях.

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