Популярна українська співачка Наталія Могилевська здивувала шанувальників в мережі незвичайним знімком, і несподівано заговорила про вік.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка і власниця школи талантів Наталія Могилевська, яка була головною суддею вокального шоу "Співають всі", поділилася в Instagram чарівним фото, а в підписі до нього заговорила про вік.

На фотографії артистка відображена в цікавій локації і незвичайному образі. Перед камерою вона з'явилася в стильному образі - на ній білосніжні штани і вільна блуза з розстебнутими верхніми гудзиками. Волосся Наталії розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки заклопотаний задумливий вигляд, вона не дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Не буває занадто МАЛО років, щоб почати будувати свою справу. Не буває занадто багато років, щоб усвідомити свою мрію". Шанувальники тут же почали обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях.

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