Головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Михайло Заливако, який не зустрів свою кохану Анну Богдан, похвалився кадрами, зробленими на сонячному курорті.
Як пише Politeka.net, після участі в проекті харківський бізнесмен Заливако став активно вести свою сторінку в Instagram. Зараз на нього підписані 196 тисяч користувачів мережі.
У новому пості Заливако поділився кадрами, на яких зображений у футболці шортах і капелюсі на тлі пейзажу з морем і горами.
"Вся справа в капелюсі? 😂 На другому фото під заклинанням "додікус" з Гаррі Поттера", - підписав вона кадри.
Кадри зацікавили і ведучого Славу Дьоміна. "Знову у Решетника вкрав?» - прокоментував він фото.
Малолітня дочка Пугачової та Галкіна у весільному вбранні розлютила публіку: "Зістарили до невпізнання"
Загроза медичного колапсу, лікарі розповіли, що відбувається і показали фото: "Через 3-4 тижні..."
Штрафи до 170 тис. гривень і в'язниця до 3 років: у Раді прийняли рішення, яке стосується кожного українця
Горе в родині ведучого Анатолія Анатоліча вразило DZIDZIO, Alyona Alyona, Вітвицьку та інших: "Не віриться..."
Батько Колі Харківського заперечує провину свого сина: "Дитина могла спокійно звалити"
"Михайло, у вас таки шикарний вигляд 👍капелюх і шорти бомба ракета",» Ммм ти такий чоловік з бородою«, " Д'артаньян?«, "Фешн», «красень», "а вам йде", - пишуть в коментарях користувачі Мережі.
Нагадаємо, "Холостяк" Заливако і його обраниця Богдан готуються до довгоочікуваної події: "вміють же баби мужиків розводити".
Як повідомляла Politeka, Переможниця " Холостяка "з Заливако Богдан показала, як напружує м'язи в спортзалі:"дуже важко".
Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако провів вечір без Анни Богдан в компанії турботливої красуні:"все стабільно".