Головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Михайло Заливако, який не зустрів свою кохану Анну Богдан, похвалився кадрами, зробленими на сонячному курорті.

Як пише Politeka.net, після участі в проекті харківський бізнесмен Заливако став активно вести свою сторінку в Instagram. Зараз на нього підписані 196 тисяч користувачів мережі.

У новому пості Заливако поділився кадрами, на яких зображений у футболці шортах і капелюсі на тлі пейзажу з морем і горами.

"Вся справа в капелюсі? 😂 На другому фото під заклинанням "додікус" з Гаррі Поттера", - підписав вона кадри.

Кадри зацікавили і ведучого Славу Дьоміна. "Знову у Решетника вкрав?» - прокоментував він фото.

"Михайло, у вас таки шикарний вигляд 👍капелюх і шорти бомба ракета",» Ммм ти такий чоловік з бородою«, " Д'артаньян?«, "Фешн», «красень», "а вам йде", - пишуть в коментарях користувачі Мережі.

Нагадаємо, "Холостяк" Заливако і його обраниця Богдан готуються до довгоочікуваної події: "вміють же баби мужиків розводити".

Як повідомляла Politeka, Переможниця " Холостяка "з Заливако Богдан показала, як напружує м'язи в спортзалі:"дуже важко".

Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако провів вечір без Анни Богдан в компанії турботливої красуні:"все стабільно".