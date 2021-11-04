Відома телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль на шоу "Танці з зірками", Покотила до Швейцарії та показала, як виглядає без макіяжу та укладання.

Як передає Politeka.net, Іванна Онуфрійчук є відомою українською телеведучою та актрисою. Як відомо, вона замінила Тіну Кароль в новому сезоні шоу "Танці з зірками". Також Іванна Онуфрійчук є дружиною мільйонера Алмазу, який живе у Швейцарії.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Вона вирушила до Швейцарії до свого чоловіка-бізнесмена - Алмазу. У себе в Сторіз Іванна Онуфрійчук показує себе в халаті, і як вона виглядає без макіяжу та укладання.

"Всім привіт, друзі. Нарешті я відіспалася після перельотів. Я буду зараз займатися домашніми, сімейними справами", - розповіла телеведуча.

"За що я люблю Швейцарію? Тільки подивиться на ці нереально красиві пейзажі. Гори й свіже повітря", - показала Іванна Онуфрійчук.

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