Відома хореограф і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова різко висловилася щодо орієнтації, за що її "притиснули до стінки". Після висловлювань танцівниця заговорила про втрату роботи на ТБ.

Як передає Politeka.net, нещодавно Ілона Гвоздьова в одному з інтерв'ю різко висловила свою думку щодо ЛГБТ. Вона назвала цих людей "психічно нездоровими", за що на неї обрушилася хвиля негативу в соціальних мережах.

Цього разу Ілона Гвоздьова опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Вона показала знімки з сімейної фотосесії зі своїм чоловіком і дітьми. Під цими кадрами вона заговорила про те, чи не боїться вона втратити роботу через свої різкі висловлювання.

"Вчора мені задали питання:

"Чи не боюся я втратити роботу на ТБ і місце в шоу-бізнесі через свої вільні погляди й висловлювання?"

1. Крім хвороби та смерті близьких не боюся нічого

2. З дитинства привчена до праці, готова до всього, можу і на ринку торгувати та на городі копати, на сцені танцювати та по прикрасой доріжці йти

3. Ніколи не вважала себе великою зіркою і не хворіла зоряною хворобою, але вважаю себе професійною танцівницею з величезним досвідом роботи на TV

4. Ніколи не відносила себе до шоу-бізнесу, але завжди була за мистецтво в ньому.

5. Завжди кажу правду, навіть якщо гірко і завжди готова почути правду у відповідь

6. Чи не стара я для танців і роботи на TV-мистецтву танцю всі віки покірні, була б потрібність і моє особисте бажання.

Добро завжди перемагає зло. Всім миру і добра", - відповіла на питання Ілона Гвоздьова.

Під знімками шанувальники залишили безліч хороших коментарів, де підтримали танцівницю: "Ілона, ти молодець", "Без слів взагалі ! Просто обожнюю", "Ілона, ви молодець. Спасибі за відкритість, і за свою думку", "Респект вам за вашу позицію і ставлення до життя і людям! Ви справжня".

Також, хореограф отримала і негативні висловлювання, де їй пригадують її слова: "Гаразд, походи ще рік по "прикрасою" доріжці", "Жахливо в Вас розчарувалася...", "Таких людей як Ви треба боятися, які навіть у 21 столітті такі погляди мають. Люди з такою позицією для мене є психічно не здоровими!".

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