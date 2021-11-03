Відома хореограф і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова різко висловилася щодо орієнтації, за що її "притиснули до стінки". Після висловлювань танцівниця заговорила про втрату роботи на ТБ.
Як передає Politeka.net, нещодавно Ілона Гвоздьова в одному з інтерв'ю різко висловила свою думку щодо ЛГБТ. Вона назвала цих людей "психічно нездоровими", за що на неї обрушилася хвиля негативу в соціальних мережах.
Цього разу Ілона Гвоздьова опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Вона показала знімки з сімейної фотосесії зі своїм чоловіком і дітьми. Під цими кадрами вона заговорила про те, чи не боїться вона втратити роботу через свої різкі висловлювання.
"Вчора мені задали питання:
"Чи не боюся я втратити роботу на ТБ і місце в шоу-бізнесі через свої вільні погляди й висловлювання?"
1. Крім хвороби та смерті близьких не боюся нічого
2. З дитинства привчена до праці, готова до всього, можу і на ринку торгувати та на городі копати, на сцені танцювати та по прикрасой доріжці йти
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3. Ніколи не вважала себе великою зіркою і не хворіла зоряною хворобою, але вважаю себе професійною танцівницею з величезним досвідом роботи на TV
4. Ніколи не відносила себе до шоу-бізнесу, але завжди була за мистецтво в ньому.
5. Завжди кажу правду, навіть якщо гірко і завжди готова почути правду у відповідь
6. Чи не стара я для танців і роботи на TV-мистецтву танцю всі віки покірні, була б потрібність і моє особисте бажання.
Добро завжди перемагає зло. Всім миру і добра", - відповіла на питання Ілона Гвоздьова.
Під знімками шанувальники залишили безліч хороших коментарів, де підтримали танцівницю: "Ілона, ти молодець", "Без слів взагалі ! Просто обожнюю", "Ілона, ви молодець. Спасибі за відкритість, і за свою думку", "Респект вам за вашу позицію і ставлення до життя і людям! Ви справжня".
Також, хореограф отримала і негативні висловлювання, де їй пригадують її слова: "Гаразд, походи ще рік по "прикрасою" доріжці", "Жахливо в Вас розчарувалася...", "Таких людей як Ви треба боятися, які навіть у 21 столітті такі погляди мають. Люди з такою позицією для мене є психічно не здоровими!".
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