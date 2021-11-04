У мережі показали цікаве відео, в якому зібрані всі найкращі образи "таємної дружини" Олега Винника Таюне.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій відомому виконавцю Олегу Виннику, опублікували чарівне відео, в якому зібрали кращі кадри з його бек-вокалісткою Таюне. Як відомо, в мережі Таюне (Таїсія Сватко) називають "таємною дружиною" Винника, вона завжди виступає з ним на сцені, а нещодавно почала робити перші кроки до сольної кар'єри.

У ролику зібрали кращі образи Таїсії - її можна побачити і в латексному комбінезоні, і в коротких блискучих спідницях, і в більш скромних сукнях і спортивному одязі. Треба сказати, що дівчина в будь-якому образі виглядає просто приголомшливо.

У підписі до публікації написали: "Наша королева". А в користувачі тут же почали коментувати відео, засинаючи зірку компліментами: "Супер, клас, красиво, просто шедевр", "Дуже класне відео. Спасибі вам величезне за нього. Мені дуже сподобалося", "Моє сонечко, а відео супер", "Ой, краса"," як це красиво", "Так, ти королева", "Таюне королева", "Таюне, ти принадність!", "Красуня".

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