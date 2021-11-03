Відома співачка Джамала після вильоту з популярного шоу "Танці з зірками", де виступала з Антоном Нестерко, натякнула на своє повернення на "Голос країни".

Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Вона отримала всесвітню популярність після перемоги на міжнародному конкурсі Євробачення. Як відомо, артистка брала участь в шоу "Танці з зірками" зі своїм напарником Антоном Нестерко, з яким вони вибули після 7-го ефіру.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Вона часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах, де відповідає на їхні запитання. У Джамали запитали, чи повернеться вона після участі в "Танцях з зірками" в крісло на "Голос країни".

"Просто не було ніколи. Але найголовніше я завжди відчувала себе корисною на цьому шоу "Голос країни". А це важливо, все може бути", — заінтригувала Джамала.

"Саме в цей день, коли було зроблено це фото, продюсер "1+1" Володимир Завадюк запідозрив, що я вагітна", — додала співачка.

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