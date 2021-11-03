Дочка легендарної артистки Алли Пугачової та популярного шоумена Максима Галкіна - Єлизавета розлютила у весільному вбранні публіку.

Як передає Politeka.net, Алла Пугачова є легендарною співачкою. Більше ніж 19 років вона в шлюбі з популярним шоуменом Максимом Галкіним. У них є діти - син Гаррі й дочка Ліза. Дітям по 8 років.

Так, на цей раз на фан-акаунті Алли Пугачової поділилися новим знімком в Instagram. На кадрі - дочка Пугачової - Єлизавета Галкіна у весільному вбранні. На дівчинці біле плаття з пишною спідницею, фата і букет квітів.

Користувачі Мережі залишили безліч негативних коментарів щодо вбрання Єлизавети: "Що до чого? Навіщо весільне вбрання, навіщо квапити події", "Ліза гарненька, але наряд дивний, дитина в сукні й фаті? Навіщо? Може щось не зрозумію?", "Лізонька - диво дитина! Але все-таки даремно так її одягли. Цей одяг не для дітей. Наряд викликає неприємні емоції", "Це погана прикмета", "Алла, що сама витріщає на себе не зрозумієш що. І дитину знівечила цим вбранням", "Обожнюю Аллу з Максимом і діток, але це неприємно, постаріли дівчинку до невпізнання".

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