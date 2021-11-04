Старша дочка провідного актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара розповіла журналістам програми "ЖВЛ", як батьки її виховують та що забороняють.
Як пише Politeka.net, 38-річний український шоумен, телеведучий та комік Євген Кошовий разом із дружиною Ксенією виховують двох дочок – молодшу Серафиму та 13-річну Варвару.
Старша дочка Кошового брала участь у програмі "Розсміши коміка", виходила на сцену "Ліги Сміху" та співала на "Голосі країни". Нещодавно Варвара вирішила спробувати себе у ролі акторки та знялася в серіалі "Батько рулить".
У телепрограмі "ЖВЛ" Варвара Кошова розповіла журналістам, що для того, щоб отримати якийсь подарунок чи купити бажану річ вона має гарно вчитися та поводитися. Якщо є якість проблеми із цими правилами, то єдине покарання – позбавлення телефону.
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"Вперше батько зробив це два роки тому. Почалося покарання із одного тижня, а зараз батьківське обмеження дійшло до чотирьох місяців", - сказали в програмі.
Варвара сказала, що вже привикла жити без телефону, коли його забирають і не бачить у цьому трагедії.
Рaніше Politeka писала, що Євген Кошовий з "Квартал 95" показав свою розкішну квартиру в Києві: фото вперше в мережі.
Нагадаємо, що Кошовий з "Квартал 95" показав молодшу дочку, що підросла, несподівані кадри: "Я страшна...".
A ще Politeka повідомляла, що дочка Кошового з "Квартал 95", яка тікала з дому, розсекретила любовні послання: "Ти мені снилася".