Відома співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK в коротких білих шортах влаштувала танці на кухні.

Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK".

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських з скуйовдженим волоссям, білих коротких шортах і сірій футболці прийшла на кухню, щоб зробити собі каву (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

У якийсь момент вона чує музику і влаштовує танці прямо посеред кімнати. Співачка показує ритмічні і гнучкі рухи в такт музики з банкою кави і ложкою в руках.

Також співачка опублікувала це відео на платформі Тікток, де шанувальники залишили їй коментарі: "Ти моя улюблена співачка", "Я не розумію", "Тому всі залишаються без сніданку", "Ай да Настя".

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