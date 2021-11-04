Известная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK в коротких белых шортах устроила танцы на кухне.

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK".

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских с взъерошенными волосами, белых коротких шортах и серой футболке пришла на кухню, чтобы сделать себе кофе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В какой-то момент она слышит музыку и устраивает танцы прямо посреди комнаты. Певица показывает ритмичные и гибкие движения в такт музыки с банкой кофе и ложкой в руках.

Также певица опубликовала это видео на платформе Тикток, где поклонники оставили ей комментарии: "Ты моя любимая певица", "Я не понимаю", "Поэтому все остаются без завтрака", "Ай да Настя".

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