Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, яка стала учасницею шоу" Танці з зірками " цікаво відреагувала на слова ведучої.

Олександра Зарицька не так давно зізналася, що у неї зав'язалися стосунки під час зйомок шоу "Танці з зірками", однак імені свого коханого вона не розкрила, повідомляє Politeka.net.

За словами зірки, вона береже ці почуття, що з'явилися недавно. Незважаючи на те, що співачка розповіла - вона не бачитися з коханим через репетиції для проекту, все ж в мережі стали ходити чутки про роман Олександри з партнером, хореографом Юрієм Мєшковим.

Варто відзначити, що історія Зарицької і Мєшкова, мабуть, не закінчиться на шоу. Про таку таємницю збовтнула ведуча закулісся "Танців з зірками".

"Може, наступний кліп буде вже за участю Юри? Може, буде танець?",- поцікавилася ведуча.

"А звідки ти знаєш? Це ти прикольнулася?... Ну, взагалі планується таке... Ми плануємо зйомки кліпу на пісню "Автовідповідач". Зараз не так багато часу, як би хотілося, але ми плануємо, і там з Юрою ми будемо танцювати", - поділилася артистка.

А на питання про те, чи є роман у артистки разом з хореографом співачка вирішила не відповідати.

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