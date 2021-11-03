Відомий хореограф і суддя популярного шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський вперше показав умови, в яких живе в Києві.

Як передає Politeka.net, Макс Чмерковський є відомим хореографом і танцюристом. Він прославився більше 10 років тому в Україні завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк". Після він поїхав до США, де брав участь у танцювальних проєктах і здобував перемоги. Зараз Макс Чмерковський замінив Григорія Чапкіса в шоу "Танці з зірками"

Так, цього разу хореограф опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Він вирішив вперше показати умови, в яких живе в Києві. Як виявилося, весь цей час він жив у готелі. На кадрі Макс Чмерковський показує свій гардероб, де все ідеально розфасовано.

"Я-професійний готельний мешканець! Так, це дійсно мій шафа, оформлений мною. Куртки та штани дивляться у відповідні сторони, а поступова зміна довжини від короткої до довгої не випадково і вішалки обов'язково дивляться в одну сторону!",- зізнався Макс Чмерковський.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Шафа перфекціоніста", "Наступного разу буде потрібно будинок, для наступних проєктів, сім'я то буде з вами, всіх благ і чекаємо в ефірі", "Я схвалюю", "Я теж перфекціоніст, і не тільки в цьому".

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