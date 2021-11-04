Відома блогерка, ведуча і переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова поділилася в мережі незвичайними фото в "новій" зовнішності.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська блогерка і переможниця реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова, яка нещодавно почала працювати ведучою на одному з музичних телеканалів, часто радує шанувальників яскравими фото в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережу милі кадри, на яких показала своє "нове" обличчя з яскравим макіяжем.

На нових фотографіях Даша відображена в гримерці, схоже, вона грайливо позує в об'єктив. Перед камерою дівчина з'явилася в темному светрі з яскравим принтом, її довге розкішне волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі нові яскравий макіяж з чорними стрілками.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Як же я скучила за мейками". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію красуні, засинаючи її компліментами: "П'ятнична вечеря середи?", "Уля-ля, чекаю!", "Вогонь", "Дуже красиво", "Вау", "Яка красива", "Даша, давай в танці", "З мініатюркою в подарунок", "А які духи? Невже та дешевка з вашої реклами?", "Яка ти красуня".

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