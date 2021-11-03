Відома гімнастка, призер Олімпійських ігор Анна Різатдінова відверто розповіла про внутрішню кризу через спорт.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська спортсменка, чемпіонка з художньої гімнастики та учасниця "Танців з зірками" Анна Різатдінова поділилася своїм болем. На сторінці в Instagram дівчина виклала красиве фото, а в підписі до нього розповіла про внутрішню кризу.

Як видно, на знімку Анна відображена в цікавій позі, вона виглядає дуже серйозною і зосередженою. Перед камерою вона з'явилася у вузькому золотистому топі цікавої текстури і чорних лосинах. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

У підписі до фото Різатдінова написала: "Після Олімпіади мій внутрішній криза тільки посилився. На мене стопудовими гирями стала тиснути накопичилася втома від світу гімнастики, щоденних розмов на одну і ту ж тему, монотонної праці в залі, де мене часто не розуміли і не відчували. В принципі, я жила однією гімнастикою".

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