Відома співачка Ані Лорак виклала в мережу чорно-біле фото і заінтригувала фанатів новою прем'єрою, якої всі так чекають.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Ані Лорак, яка після розлучення з чоловіком остаточно перебралася до Москви і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, поділилася в мережі довгоочікуваним фото. Так, в зірка після довгого "мовчання" порадувала шанувальників в Instagram довгоочікуваним Селфі, які всі так люблять.

На чорно-білій фотографії ані відобразила себе в темній кімнаті, мабуть, вмостившись на ліжку. Перед камерою вона з'явилася в чорному спортивному топі, який обтягнув апетитні принади, а на голові у неї модна кепка. Волосся зірки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж з чорними стрілками.

У підписі до публікації Лорак написала: "Всього кілька днів відокремлюють нас з вами від ще однієї прем'єри в рамках альбому #ЯЖИВА. У цю п'ятницю ви по-новому відчуєте полюбилася багатьом пісню "Не відпускай мене". Чекаєте?". Користувачі тут же почали коментувати нове фото зірки: "Кліп? Дуже чекаємо!", "Чекаємо! Давно не було від вас селфі. Красива дуже!", "Дуже чекаємо", "Це ж дует був", "Кароліна, а буде кліп на пісню "Он"?", "Ось це новини. Дуже чекаю! Яка ж ви мила. Обожнювати. Гарного вечора", "Дуже чекаємо, Кароліна, це буде чудово".

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