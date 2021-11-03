Катя Осадча, яка вже багато років веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя", розповіла, як доглядає за волоссям.

Як пише Politeka.net, Катерина Осадча-успішна телезірка, багатодітна мати і відома красуня активно веде свою сторінку в Instagram, за якою стежать 1,7 мільйона фоловерів. Ведуча ділиться як сімейними, так і робочими моментами.

У новому пості Катерина Осадча розповіла, яким засобам догляду за волоссям віддає перевагу.

Так, телеведуча каже, що в її арсеналі м'який шампунь без сульфатів і насичений кондиціонер з кератином і пантенолом. Також вона дуже любить термокрем, який не змивається і запаює кожен волосся, створюючи захисний шар.

Таке кошти допомагають зачісці телеведучої виглядати бездоганно.

"Красуня неможлива😘", - відреагували користувачі Мережі на нове фото Осадчої.

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