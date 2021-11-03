Катя Осадчая, которая уже много лет ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя", рассказала, как ухаживает за волосами.
Как пишет Politeka.net, Екатерина Осадчая – успешная телезвезда, многодетная мать и известная красавица активно ведет свою страницу в Инстаграм, за которой следят 1,7 миллиона фолловеров. Ведущая делится как семейными, так и рабочими моментами.
В новом посте Осадчая рассказала, каким средствам ухода за волосами отдает предпочтение.
Так, телеведущая говорит, что в ее арсенале мягкий шампунь без сульфатов и насыщенный кондиционер с кератином и пантенолом. Также она очень любит термокрем, который не смывается и запаивает каждый волос, создавая защитный слой.
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Такое средства помогают прическе телеведущей выглядеть безупречно.
«Красавица невозможная 😘», - отреагировали пользователи Сети на новое фото Осадчей.
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