Солістка відомого українського гурту The Hardkiss, Юлія Саніна, постала в новому яскравому образі, розповівши українцям, що їх чекає в майбутньому році.

Популярна артистка часто змінює образи, кожен з яких має свою родзинку, пише Politeka.net.

Цього разу співачка постала в рудій перуці, червоному гольфі і довгому жакеті. У пості ж співачка розкрила плани колективу на наступний рік.

За словами Саніної, в червні 2022-го буде велика конкуренція серед артистів, які планують дати концерти, але Hardkiss готові до боротьби за увагу глядачів.

"Ми готові.

Як показала практика українські артисти намагаються для своєї публіки на 100%, для нас це не «черговий» концерт, він - найважливіший, і нам точно є, чим вас здивувати і порадувати🤘", - розповіла співачка, зазначивши, що в червні для публіки готується ексклюзивне шоу в НСК Олімпійський.

За три години публікація зібрала понад 6000 лайків.

"Те почуття коли The Hardkiss❤️ дізналися про концерт Imagine Dragons на початку червня😂", "Хороший розігрів у хлопців😜 😄", "дуже чекаю концерт - найважливіша подія в моєму житті 🛐♥️", "шикарний образ 🔥 українські артисти поза конкуренцією бо співають зрозумілою мовою завжди наживо", - написали користувачі Мережі.

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