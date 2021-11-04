Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу відвіз їх 10-річну доньку Софію на популярний український гірський курорт Буковель, кадрами розваг він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, після розлучення Ані Лорак з Муратом, їх дочка залишилася жити з мамою. При цьому батько періодично відвідує дівчинку, а також возить на відпочинок.

Нещодавно Соня погостювала у батька в Києві, де також зустрілася з майбутньою мачухою. Нещодавно стало відомо, що Мурат зробив пропозицію своїй дівчині.

А зараз Соня з татом відпочивають в Буковелі, вибираючи для себе часом вельми екстремальні розваги. Так, в новому пості на сторінці Мурата з'явилося відео, як вони з Сонею катаються на Зіплайні. Дівчинка спускалася першою, а батько їхав за нею.

"Ааа, я боюся. Реально дуже стрьомно. Дуже холодно", - кричала дівчинка в час катання.

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