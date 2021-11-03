Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка веде шоу "Хто зверху?" разом з Сергієм Притулою, поділилася кадрами, які зворушили Мережу.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Не забуває зірка і про свою сторінку в Інстаграм, за якою стежать 3,7 мільйони фолловерів.

В новому посту Леся розповіла про свою поїздку до села за 180 км від Хмельницького, де жили її дідусь з бабусею, і поділилася кадрами.

Нікітюк показала хату, в якій жили її рідні.

«Нарешті я здійснила подорож в минуле… Минуле, яке я ніколи не забуду… с. Великий Скнит - тут жили мої дідусь Петро і бабуся Надія🙏 Любов до них, назавжди в моєму серці!❤», - написала Нікітюк.

Кадри зворушили корустувачів мережі.

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