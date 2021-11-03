Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу " Кто сверху?" вместе с Сергеем Притулой, поделилась кадрами, которые растрогали Сеть.
Как передает Politeka.net Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Кто сверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.
Не забывает звезда и о своей странице в Инстаграм, за которой следят 3,7 миллиона фолловеров.
В новом посту Леся рассказала о своей поездке в село в 180 км от Хмельницкого, где жили ее дедушка с бабушкой, и поделилась кадрами.
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Никитюк показала дом, в котором жили ее родные.
"Наконец-то я совершила путешествие в прошлое... Прошлое, которое я никогда не забуду... с. Великий Скнит - здесь жили мои дедушка Петр и бабушка Надежда, Любовь к ним, навсегда в моем сердце!❤ ",- написала Никитюк.
Кадры растрогали корустувачів сети.
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