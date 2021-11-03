Відома актриса, головна героїня першого сезону "Холостячки" і суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина приголомшила відвертою розповіддю про свої проблеми.

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина написала про це на своїй сторінці в Інстаграм.

Актриса розповіла, як ще під час навчання в університеті у неї почалися панічні атаки, і вона навіть потрапила в психіатричну лікарню.

Спершу у дівчини пропав інтерес до всього.

"Світ став абсолютно прісним, що по ідеї, дивно для молодої, 18-ти річної дівчини. Єдина думка, яку, як плівку зажувало в моїй голові: мабуть мені ніколи не світить приголомшлива професія, в якій я б насолоджувалася цілком процесом. Несвідомо прокручуючи її в голові, я повільно занурювалася на дно свого акваріума, не проявляючи інтересу навіть тому, що там за склом», - розповіла вона.

Потім трапилася перша панічна атака.

"З того дня почалося моє особисте пекло. Щодня почалися панічні атаки. Ніхто ніколи не зрозуміє цей стан, не випробувавши його. Це зломило мене, я злягла. Буквально. Коли моє тіло приймало вертикальне положення йому ставало настільки погано, що я не могла зробити і кроку. Саме тоді я дізналася, які бувають страхи у людей: страх смерті, страх життя, страх всього!",- розповіла актриса.

До Мішиної щодня приїжджали швидкі, щоб знизити тиск.

"Батьки возили мене по лікарнях, але всі життєві показники були в нормі. У підсумку я опинилася в псих.лікарні, де лікар сказала, що я не їх пацієнт і направила до психотерапевта...", - розповіла Ксенія.

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