Відомий співак Melovin (Костянтин Бочаров), який брав участь у шоу "Танці з зірками", раптово замінив Катю Осадчу в "Світському житті", де поспілкувався з Катериною Кухар і Максом Чмерковським.

Як передає Politeka.net, на авторській програмі Каті Осадчої "Світське життя" відбулися зміни. На місце телеведучої цього разу прийшов Melovin, який покинув проєкт "Танці з зірками" незадовго до фіналу. Нагадаємо, його партнеркою на паркеті була Єлизавета Русина.

Так, цього разу на акаунті програми "Світське життя" опублікували нову серію фото. На кадрах Melovin засвітився разом з суддями шоу "Танці з зірками" Катериною Кухар і Максом Чмерковським.

"Наш світський репортер цього тижня - епатажний і яскравий Melovin

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Цієї неділі о 18.30 Побачимося на 1+1", - підписали фото.

Шанувальники програми залишили безліч коментарів: "Круто! Відмінний привід включити ваш канал) Видно що Меловін тут у своїй стихії, йому дуже йде роль ведучого", "Ваш репортер такий цікавий чоловік! 🔥 Вже не терпиться подивитися новий випуск!".

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