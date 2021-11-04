У другому сезоні популярного українського шоу "Маска" з Андрієм Данилком, Олею Поляковою, Настею Каменських, Дзідзьо і Олегом Винником забавні речі відбуваються не тільки на сцені, а й із зірковими детективами.
Один з таких епізодів показали на офіційній сторінці проекту в Instagram, передає Politeka.net.
Зокрема, Андрію Данилові (Вєрці Сердючці), який на сцені "людина-свято", а в житті поводиться більш спокійно, довелося приструнювати Полякову. Остання, мабуть, занадто бурхливо відреагувала на виступ одного з учасників, дико розсміявшись.
"Тихіше-тихіше, не треба так", - спробував заспокоїти її Данилко.
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Примітно, що раніше Полякова і Каменських зголосилися допомогти своєму холостому колезі Данилку знайти наречену серед "масок".
"Залишився один незайманий Андрюшечка, але ми тобі кого-небудь знайдемо", - втішала Оля співака, а Настя їй вторила: "Знайдемо когось, не хвилюйся!".
Зазначимо, прем'єра другого сезону шоу "Маска" відбулася 23 жовтня. У цьому сезоні глядачі познайомляться з 20 абсолютно новими героями, які зроблять все можливе, щоб їх особистості якомога довше залишалися нерозсекреченими.
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