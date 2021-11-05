Відомий гуморист і комік "Квартал 95" Юрій Ткач поскаржився на витівку свого колеги Євгена Кошового, який зайняв його місце на зйомках.

Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в команді КВН "Днепр", де він виступав з не менш відомим Ігорем Ласточкіним. Як відомо, зараз артист є актором відомого шоу "Вечірній квартал"

Так, цього разу Юрій Ткач опублікував на своїй сторінці в Instagram нові сторіз. На кадрах він зайшов у приміщення, де знімають Євгена Кошового. Він поскаржився, що той прийшов пізніше нього, але пішов зніматися першим.

"Я прийшов роботу працювати, а тут він...Головне прийшов пізніше ніж я, пізніше ніж я! І варто фотографується, Ну подивіться на нього!",- поскаржився Юрій Ткач.

"А твоє місце зайняте, Юра!",- сказав задоволений Євген Кошовий.

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