Відомий гуморист і комік "Квартал 95" Юрій Ткач поскаржився на витівку свого колеги Євгена Кошового, який зайняв його місце на зйомках.
Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в команді КВН "Днепр", де він виступав з не менш відомим Ігорем Ласточкіним. Як відомо, зараз артист є актором відомого шоу "Вечірній квартал"
Так, цього разу Юрій Ткач опублікував на своїй сторінці в Instagram нові сторіз. На кадрах він зайшов у приміщення, де знімають Євгена Кошового. Він поскаржився, що той прийшов пізніше нього, але пішов зніматися першим.
"Я прийшов роботу працювати, а тут він...Головне прийшов пізніше ніж я, пізніше ніж я! І варто фотографується, Ну подивіться на нього!",- поскаржився Юрій Ткач.
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"А твоє місце зайняте, Юра!",- сказав задоволений Євген Кошовий.
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