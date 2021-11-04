Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу, який нещодавно зробив новій дівчині пропозицію, влаштував сімейний відпочинок зі своєю дочкою і молодою обраницею і її дитиною.

Нещодавно екс-чоловік артистки показав, як зробив пропозицію своїй коханій Лілії, причому не став розповідати про це публічно і коментувати своє рішення в будь-якому інтерв'ю.

Дівчина працює візажистом, веде свій Instagram, часто показує свою маленьку дочку. При цьому і вона не стала коментувати особисте життя, щоб уникнути скандалів. Нещодавно до Мурата приїхала і його єдина дочка, яка раніше вже встигла познайомитися з майбутньою мачухою, яку вже давно порівнюють з Кароліною і називають її копією.

Так, зараз Мурат з нареченою і дочкою від Лорак весело провели час на українському курорті Буковель, про що поділилися в особистих блогах. Лілія щосили публікувала ролики з майбутньою пасербицею, з якою зуміла знайти спільну мову. Налчаджіоглу ж показав в новому відео, як його дочка, Дочка лілії і вона сама веселяться на відпочинку і, схоже, дійсно спілкуються без конфліктів.

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Після розлучення Лорак з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу їх дочка Софія залишилася жити з мамою в Росії, тому бачиться з нею він не так часто. При цьому розлучення за бажанням співачки був таємним і проходив без обговорень на публіці.

Сама Соня не приховує, що сумує за ним, про що пише у своєму акаунті в соцмережі. Після відпочинку з мамою дівчинка також схоже встигла раніше приїхати до Києва і навіть зустрілася з майбутньою мачухою.

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