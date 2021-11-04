Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно вразила зовнішністю на зйомці в маленькому костюмі, раніше воліла трохи інший і більш відкритий стиль.
Дженніфер Лопес вдалося підкорити публіку не тільки зовнішністю, але і танцями багато років тому. Причому артистка ніколи не приховувала-їй подобається, коли її хвалять.
Раніше Дженніфер часто знімалася в провокативних зйомках, демонструвала достоїнства і розбурхувала грайливим стилем. Цього разу шанувальники представили архівні кадри із зіркою і здивувалися її зовнішності.
У рожевому міні, ледь прикриває фігуру, Лопес отримала багато компліментів:
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"Яка вона дівчинка тут, як дитина💕; Hermosa🙌; чудово і круто👌; завжди була латинською красунею🙌 о, раніше вона була більш грайливою; Краса мила, але зухвала; ти відмінно виглядаєш🔥; Привіт, у неї завжди було таке обличчя?; як мені було 6 років, і це досі не змінилося; чудово красиво; все одно у неї обличчя доросле а не миле дитяче як у дівчат».
Причому зараз не боїться Лопес і експериментів – оскільки її справжнє волосся дуже коротке і пухнасті, зірка постійно на публіці носить перуки різної довжини або нарощує локони на час. Фото з реальною довжиною локонів можна побачити у неї в Instagram.
Зараз зірка все ще демонструє фігуру при будь-якому зручному способі, тому велика частина її фото в мережі показує її гідності.
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