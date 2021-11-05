Олег Винник - напевно, найзагадковіший із зірок українського шоубізу. Шанувальники жадібно вишукують будь-яку інформацію про його сімейний стан і вже давно приписують йому роман з бек-вокалісткою Таюне (Таїсією Сватко).

Більш того, подейкують, що Винник і Таюне одружені й у них навіть є дорослий син Юліан, який живе і навчається в Німеччині. Самі артисти ніяк не коментують чутки.

Якщо Винник, який до того ж став зірковим детективом популярного шоу "Маска" і тренером на "Голосі країни", спілкується зі ЗМІ досить-таки часто, то ось його "таємна дружина" Таюне майже ніколи не дає інтерв'ю.

На одній з фан-сторінок зірок в Instagram опублікували свіжу відеонарізку з Таїсією Сватко, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Співачка постала в декількох нарядах з глибоким вирізом.

"Найніжніша 🤍🕊️ #таюне #taune #олегвинник #oleggvynnyk 📌 #таюнетаїсія📌", - йдеться в підписі.

"Дуже дуже красиве відео😍"; "Приголомшливо🔥"; "Класне відео. Супер. Шедевр. Спасибі вам величезне. Мені дуже сподобалися❤️😍"; "Яка ж вона прекрасна😍 🔥 🌸"; "Як завжди божественно🔥 🌹❤️🔥", - користувачі засипали "таємну дружину" Винника та автора поста компліментами.

Зазначимо, раніше Винник відповів "Зірковому шляху", чи не заборонив він випадком Таюне спілкуватися зі ЗМІ. Олег Анатолійович пояснив, що вся справа - в самій співачці.

Справа не в тому, що вона не хоче «зробити щось негідне», оскільки «стоїть з ним на сцені», ні.

"Ти можеш сказати, ти можеш не сказати - все в твоїх руках. Люди ж все розуміють ... що ще потрібно", - прокоментував Винник.

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