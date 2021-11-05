Психолог Роман Свечкоренко, який нещодавно покинув проект" Холостячка " зі співачкою Златою Огневич, вирішив розповісти про брехню і сльози, записавши сторіс в Instagram.

Як пише Politeka.net, Роман Свечкоренко покинув шоу" Холостячка", так як Злата Огневич з'ясувала, що психолог ще не встиг розлучитися. При цьому співачка додала, що Роман може повернутися на проект, коли розлучиться. Зараз Свечкоренко продовжує вести сторінку в Instagram, де більше мільйона чоловік стежить за красенем.

На нових сторіс Роман вирішив поговорити з фанатами.

"Було / не було...", - запропонував взаємодія Свечкоренко.

"Брехав", - запитав один з фанатів.

"Іноді сказати правду набагато складніше, ніж здається з боку. Я багато чого в житті робив неправильно, але все ж це для мене було величезним прикладом, який я засвоїв дуже добре. До таких висновків не можна прийти, не зробивши помилку особисто, на жаль...",- написав відповідь Роман.

"Плакав?",- запитав ще один фанат.

"Звичайно я плакав... Коли дивився якийсь дуже сумний фільм, коли нудьгував за Мією в якійсь поїздці або ще через щось. Я радий, що можу відчувати такий великий спектр емоцій і радий, що не соромлюся цього", - написав Роман.

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